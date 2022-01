Revija American Journal of Transplantation je objavila članek o presaditvi prašičje ledvice v telo možgansko mrtvega 57-letnega Jima Parsonsa, ki se je ponesrečil z motorjem. Operacija je bila opravljena že lani septembra. Ledvica je brez težav delovala tri dni, nato so Parsonsa odklopili od naprav, ki so ga umetno ohranjale pri življenju.

Zdravnica Jayme Locke z univerze Alabama v Birminghamu je novinarjem povedala, da je šlo za prvega v vrsti tovrstnih eksperimentov s prašičjimi ledvicami.

V ZDA sicer vlada veliko pomanjkanje organov za presaditev. Na presaditev čaka okrog 110.000 ljudi, na leto pa jih med čakanjem umre okrog 6000.