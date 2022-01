Benjamin Purger: lovec, ki je preživel napad medvedke

Telefonska številka Benjamina Purgerja je preteklo nedeljo ob 14.30 postala vroča roba novinarskih redakcij. Takrat je na naslove medijskih hiš prispelo sporočilo koprskih policistov, da je na Postojnskem medvedka napadla 63-letnega lovca, mu zasadila zobe v hrbet, polomila rebra in roko ter ga ugriznila v prste leve noge. Preprosti lovec iz spodnje Vipavske doline je nekaj ur zatem, ko je s povito roko in še nekoliko omamljen od narkoze v televizijsko kamero povedal, da medvedki ne zameri ničesar, že postal priljubljena medijska osebnost. Ni bila kriva medvedka, on je bil tisti, ki ji je prekrižal pot, je dejal in dodal, da ne bo dovolil, da bi jo zaradi njega ustrelili.