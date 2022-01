Od ponedeljka poskuša italijanski parlament izvoliti novega predsednika države, vsak dan znova neuspešno. Zdi se, da je prepad med strankami desnice in zmerne levice še vedno prevelik in da se še vedno ne morejo dogovoriti o skupnem kandidatu. Stvar bi se lahko zavlekla do prihodnjega tedna, tudi zato ker je glasovanje o predsedniku tajno in lahko stranke le deloma zagotovijo disciplino svojih poslancev in senatorjev. Od včeraj, ko sta potekali peto in šesto glasovanje, glasujejo po dvakrat na dan.

Da še vedno ni dogovora med velikimi strankami, kaže veliko število vzdržanih elektorjev na včerajšnjem glasovanju: na petem glasovanju se je vzdržalo 406 elektorjev z levice in leve sredine, na šestem, ko je bilo oddanih 106 praznih glasovnic in 14 neveljavnih, pa 443 predvsem desnih politikov. Vsega skupaj glasuje 1009 elektorjev: 630 poslancev, 321 senatorjev in 58 predstavnikov regij.

Mattarella ponovno prepričljivo Na petem glasovanju je vodja desničarske Lige Matteo Salvini v boj poslal konservativno 75-letno predsednico senata Elisabetto Alberti Casellati, ki pa je dobila samo 382 glasov, kar je malo, ne toliko zato, ker ji je zmanjkalo 123 glasov do izvolitve, ampak tudi zato, ker je ni podprlo niti vseh 440 elektorjev desnice. Torej že sama desnica ni enotna in zdi se, da Casellatijeva, potem ko je desnica ni enotno podprla, ni več resna kandidatka za prvo predsednico Italije. Sicer jo že ves teden podpira 85-letni Silvio Berlusconi, voditelj njene stranke Naprej, Italija, ki si je močno želel priti na Kvirinal, a se je v soboto, tik pred začetkom glasovanja v ponedeljek, zaradi prenizke podpore temu javno odpovedal. Na šestem glasovanju je, kot že na četrtkovem, se pravi četrtem, ko je dobil 166 glasov, spet zmagal dosedanji predsednik Sergio Mattarella, ki je tokrat dobil že 336 glasov, predvsem z glasovi zmerne levice, čeprav je jasno povedal, da noče ostati na Kvirinalu. Obe njegovi zmagi kažeta, kako zelo cenjen je in kako široko zaupanje uživa. Mnogi menijo, da bi s še enim mandatom v veliki meri zagotovil politično stabilnost in kontinuiteto. Predsednik ima sicer pomembno vlogo zlasti v času vladnih kriz, ko odloča o tem, kdo bo mandatar oziroma ali razpisati predčasne volitve.