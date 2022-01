No, kljub vznemirjenju z druge strani bodeče žice ostajamo pri začrtanem prezimovanju v ligi ABA. Kjer je med ekipami od tretjega do dvanajstega mesta pet točk razlike. Za konec tedna se igrajo štiri tekme. V prvi bo Cibona doma gostila Studentski centar iz Podgorice, ki je s točko več na devetem mestu. Neposreden spopad za končnico in prva tekma G. Okorna pri Cibosih. Cibona ima potencial, primanjkuje ji mišic, med odločnejše mladeniče pa spada Gnjidić. Seveda če ga kje najdete v ponudbi. Sicer se pa zdi, da bi Cibona to lahko dobila.

V drugi sobotni tekmi bo v Beogradu mestni obračun med FMP in Mego, peto in sedmo ekipo z dvema točkama razlike. V dveh letošnjih tekmah je FMP zmagal in tudi tokrat je pričakovati enako. Močnejši se zdi FMP, morda celo za več kot 5,5 točke, za kar je na voljo kvota 1,80.

V prvi nedeljski tekmi Crvena zvezda gosti Mornar iz Bara. Stavniško neprijetno so presenetili Beograjčani z gostujočo zmago nad Olimpiakosom v evroligi. Kalinić igra eno boljših sezon. Kolikšne možnosti se pripisuje gostom, govori kvota 1,07 na gostitelje, a Mornarja vseeno ne gre podcenjevati. Tekma, ki budi hazarderske ideje o ničli ali celo zmagi gostov v prvi četrtini. Zvezda je v seriji težkih tekem, ki jih sicer dobiva, a se zagotovo tudi prazni. Lahko, da bodo na začetku tekme obrambno slabši, kot so sicer.

In še: pijte, pijte, pijte vodo z nekaj cedevite. Redka cedevita. Manjka še kaka žlica. Niti pomešana ni dovolj. Čuti se okruške. Ni večje domiselnosti v napadu, ne pretirane solidarnosti v obrambi, sestava prve peterke ni jasna, ni nespornega vodje, a neka volja je, četrto mesto na lestvici pa ni slabo. Poleg tega so glavna prvina košarke koši. Če bi še komu poleg Yogija stekel met, bi v nedeljo zvečer v Podgorici lahko presenetili z zmago, če ne zgolj s porazom za manj kot 5,5 točke.