Jason Momoa po ločitvi živi v avtodomu

Ta mesec je javnost presenetila vest, da sta se po 17 letih skupnega življenja in pet let trajajočem zakonu razšla Jason Momoa in Lisa Bonet. 42-letni igralec in 54-letna igralka sta veljala za sanjski par, a se je razhod po besedah prijateljev kuhal že nekaj časa. Želje enega in drugega so si postajale vedno bolj oddaljene, k temu pa je prispevala vedno uspešnejša igralska kariera Momoe. Igralec, ki se je proslavil z vlogo v Igri prestolov, je danes zvezda iz Marvelovega vesolja, saj igra Aquamana, ter eden od glavnih igralcev v Puščavskem planetu, Lisa Bonet pa si želi mirnejše življenje v Los Angelesu in nima nobene želje slediti Momoi z lokacije na lokacijo.