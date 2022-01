Glasbeni dvojec Tram 11 povzročil škandal in razdelil Hrvaško

Na Hrvaškem je že ves teden v ospredju škandal, ki ga je s svojim novim albumom Jedan i jedan zakuhala skupina Tram 11. Album, ki so ga kritiki razglasili za homofobičnega, nestrpnega in rasističnega, je izdala založba Menart, nato ga je po odzivih večjega dela javnosti umaknila iz prodaje, potem pa v celoti prekinila pogodbo z zasedbo. Odločitev založbe, da album umakne, je razburila oboževalce skupine, ki so hitro udarili po Menartu z negativnimi recenzijami na spletu. Zmotila je tudi tiste, ki se sicer strinjajo, da je šel dvojec Tram 11, ki ga sestavljata General Woo in Target, predaleč. Edo Maajka je izjavil, da založba albuma ni umaknila zaradi cenzure, ampak zaradi poslovne politike, zdajšnja odločitev Menarta pa bo po njegovem imela kvečjemu nasproten učinek: »Situacija se odvija kot odličen PR za ta album, še posebej pa za Wooja, ki bo s to potezo diskografske hiše Menart postal nekakšna ikona desnice.«