»Zapustil nas je naš dobri duh, prijatelj in soborec Aki – človek, ki je živel za pesem, oder in svojo publiko. Še vedno smo v šoku, neveri in globoki žalosti,« je povedal Hus. Dodal je, da so se veselili turneje in novega singla, obenem pa se zahvalil publiki, prijateljem in kolegom za podporo in izražena sožalja. »Vedeli smo, kako je ljubljen, so se nas pa neizmerno dotaknili ljubezen in odzivi, ki prihajajo z vseh koncev sveta.«