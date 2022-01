Hiša je pravi dvorec, ki ga je kupil leta 1998 s svojo tedanjo ženo Sinéad Cusack, stoji pa blizu mesta Cork. Grad Klicoe, ki leži ob zahodni obali Irske, je pravzaprav trdnjava iz 15. stoletja, ki je bila dolgo zapuščena. Prenova, ki se je je lotil Irons, je trajala šest let, danes pa je ta petnadstropna zgradba do potankosti urejena, v njej lahko spi 13 ljudi. Na samem vrhu je spalnica Jeremyja Ironsa, ki pravi, da jo obožuje, ker se mu zaradi lesene strehe zdi, kakor da bi spal v narobe obrnjenem čolnu. Zdaj bo iz nje lahko gledal tudi proti svojemu otoku, ki ga je opisal kot »zelo majhen otok z majhno kolibo«. In kaj bo 73-letni zvezdnik počel na njem? »Vzrejal bom ponije in živino. V zadnjem času se tako in tako več ukvarjam s kmetovanjem in vse manj z igro.«