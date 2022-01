Pijan po odvzeto vozniško Nekateri veseli december raztegnejo tudi v »suhi« januar. Ali pa kar na vse leto, kar je še huje. Najbolj skrb zbujajoče je, da z alkoholom omamljeni sedejo za volan. Zbrali smo šopek prigod nevarnih voznikov, ki so jih v zadnjih dneh zabeležili policisti. V Sevnici so ustavljali moškega, ki se je ujel v krožišče in v njem odvozil več krogov, preden je našel pot ven. V bližini Metlike je možakar zapeljal s ceste, trčil v betonski jašek, avto je dvignilo nekaj metrov in pristalo v grmovju. Policisti so voznika našli, kako ob cesti peš hodi domov. Vse ga je bolelo, zanj so poskrbeli reševalci. Alkotest je zavrnil. V petek zvečer se je moški v Krškem zaletel v klopi, koše za smeti in ograjo, s kraja pa kljub obtolčenemu avtu odpeljal. Našli so ga pol ure kasneje. Morda še najbolj zanimiva zgodba pa govori o 61-letniku, ki je pijan prišel po vozniško dovoljenje, ki so mu ga odvzeli zaradi – prav ste uganili – alkohola! Očitno gospoda ni streznila niti 600 evrov visoka kazen in dodatnih osem točk, saj se je naslednji dan še pred iztekom izrečene prepovedi oglasil na postaji, da bi prevzel dokument. Ker jim je bil sumljiv, so policisti znova preverili njegovo stanje. Bil je opit. Tokrat so mu zasegli še avto.

Razstrelili parkomat Da se nepridipravi spravljajo na bankomate, smo že večkrat poročali. Nova modna muha pa so sedaj očitno parkomati, v katerih se skriva pravo malo bogastvo. Pred dnevi so vlomili v tistega na parkirišču ob avtobusni postaji v Murski Soboti. Sredi noči so ga razstrelili in neznano kam pobegnili z blagajno, polno bankovcev in kovancev. Odnesli so okoli 800 evrov, škoda, ki so jo povzročili, pa je bila še štirikrat višja. Le nekaj dni kasneje so vlomili še v parkomat v Mariboru, odnesli tisoč evrov gotovine, povzročili pa za 21.000 evrov škode. Nepridipravi so si nagrabili dovolj drobiža, da lahko sami še mesece plačujejo parkirnino.

Z mrličem po pokojnino Najbolj bizarna zgodba tokratne rubrike prihaja iz irskega Carlowa. Po pokojnino na pošto je namreč prišel – mrlič. Ko nečak Peadarja Doyla ni mogel sam dvigniti njegovega denarja, je s prijateljem »podprl« truplo 66-letnega strica, mu pulover dvignil čez pol obraza, na glavo pa mu nadel klobuk. Uslužbenki je nekaj zasmrdelo, dvojica pa je sčasoma priznala, da možakar ni samo zelo utrujen, temveč ga je pravkar kap. Truplo sta spustila na tla in pobegnila. »Morda je res umrl na poti na pošto, a ko sva šla od doma, je bil še živ,« vztraja nečak. Obdukcija pa je pokazala, da je možakar umrl že kake tri ure pred obiskom pošte. Naravne smrti. Mnogi so nečaku namreč očitali celo umor strica, s katerim sta živela skupaj. Na ulici ga zmerjajo, skupina domačinov ga je prebutala. Sam vztraja, da ni storil nič narobe. Strica je imel rad, na pogrebu pa je celo nosil krsto.

Princ, ne truplo Da v sosednjem avtu na londonski avtocesti nekdo prevaža truplo, pa se je prestrašil Britanec in na pomoč poklical policijo. Iz zvite preproge nad sovoznikovim sedežem so namreč štrlele noge. Bile so sumljivo pri miru. Policisti so se nemudoma odpravili na teren in kmalu izsledili tarčo. V avtu so res našli noge, a ne človeške, temveč od lutke, oblečene v princa. Voznik je pojasnil, da je na poti na »pravljično« rojstnodnevno zabavo, katere glavni junak bo princ. Policisti so mu svetovali, naj se skuša podobnim situacijam v prihodnje izogniti.