Dvoboj med Rafaelom Nadalom in Daniilom Medvedjevom bo nedeljska teniška poslastica (ob 9.30) prvega letošnjega finala turnirjev največje četverice v Melbournu. Medsebojna statistika obeta izjemno zanimiv dvoboj. Rafael Nadal sicer vodi s 3:1, zadnji trije dvoboji pa so bili izjemno izenačeni. Zadnjega je na predlanskem sklepnem teniškem mastersu v polfinalu dobil Medvedjev. Najslajšo zmago proti Rusu pa je Nadal dosegel pred tremi leti v finalu OP ZDA, kjer je Medvedjev po zaostanku z 0:2 v nizih dvoboj izenačil, odločilni niz pa je dobil španski teniški velemojster. Stavnice favorizirajo Medvedjeva, ki je pred dobrimi štirimi meseci v New Yorku Novaku Đokoviću preprečil osvojitev koledarskega grand slama.

Nadal je proti Matteu Berrettiniju upravičil vlogo favorita. V prvih dveh nizih je pod pokrito streho igral kot dobro naoljen stroj ter gladko povedel z 2:0. »Prva dva niza sta bila moja najboljša v zadnjem obdobju. Čutil sem, da bo Matteo prej ali slej zagrozil. Na vse načine sem se trudil, da bi mu to preprečil, a se je žal uresničila moja bojazen,« je pojasnil Rafael Nadal po izgubljenem tretjem nizu. Italijan je namreč po dobrih dveh urah v osmi igri izkoristil sploh prvo priložnost za odvzem servisa ter s suvereno igro na svoj servis dobil tretji niz. Španec je Berrettiniju preprečil, da bi se dvoboj odločil v petem nizu. V četrtem nizu je v osmi igri tekmecu vzel servis ter se veselil novega velikega uspeha.

Slaba statistika Nadala »Veliko mi pomeni, da sem znova v finalu turnirja največje četverice. Ves čas v Melbournu poudarjam, da sem sam pri sebi največji zmagovalec, saj pred dobrim mesecem še nisem vedel, ali bom sploh še kdaj stopil na teniško igrišče. Čaka me še en dvoboj in naredil bom vse, da svoje delo opravim dobro,« obljublja Nadal. Teniški ljubitelji so bili zaradi izgona prvega igralca sveta včeraj prikrajšani za teniško klasiko med Rafaelom Nadalom in Novakom Đokovićem, če bi seveda Srb v primeru igranja v Melbournu pred tem dobil pet dvobojev. A to je druga zgodba, za katero nista kriva ne Rafael Nadal ne Matteo Berrettini, ki se je po vnovičnih sijajnih predstavah tretjič v karieri uvrstil v polfinale turnirja za grand slam. Rafael Nadal se je šestič v karieri uvrstil v finale OP Avstralije. Jutri bo naskakoval 21. lovoriko na turnirjih največje četverice, s katero bi postal najuspešnejši teniški igralec vseh časov ter prehitel Novaka Đokovića in Rogerja Federerja. Če bo Nadal jutri dvignil pokal zmagovalca, bo to storil drugič v Melbournu ter po Đokoviću postal prvi igralec, ki je na vseh največjih turnirjih zmagal vsaj dvakrat. Špančeva statistika finalnih dvobojev v Melbournu je glede na njegov sloves slaba. Leta 2009 je v finalu s 3:2 v nizih premagal Rogerja Federerja, odtlej pa je na stadionu Roda Laverja v sklepnem dvoboju prvenstva izgubil štirikrat. Leta 2012 ga je s 3:2 v nizih, leta 2019 pa s 3:0 premagal Novak Đoković, leta 2014 s 3:1 Stan Wawrinka, leta 2017 pa s 3:2 Roger Federer.

Zlil jezo nad sodnika Daniil Medvedjev je proti Stefanosu Cicipasu velik posel opravil v uvodnem nizu, ko je preobrnil zaostanek z 1:4 v podaljšani igri. Dvoboj je bil izenačen dve uri. Ko je drugi igralec sveta dobil deseto igro tretjega niza in povedel z 2:1, je Cicipas popustil. Medvedjev se je drugo leto zapored uvrstil v finale OP Avstralije. »Ko so mi med dvobojem privrela na dan negativna čustva, ki sem jih zlil nad sodnika, sem se zavedal, da nisem na pravi poti. Takšne zgodbe se po navadi ne končajo dobro. Ko sem na začetku tretjega niza rešil dve žogici za odvzem servisa, sem se zavedal, da sem spet pravi. V nadaljevanju dvoboja sem bil vse bolj samozavesten,« je pojasnil Andrej Medvedjev. Dvoboj s Cicipasom je bil vse prej kot prijateljski, zato je po zmagi po vseh kritikah tekmečevega očeta prejel zelo medlo čestitko Grka. Drugi igralec sveta je za uvrstitev v finale potreboval dve uri in pol, kar je skoraj polovico manj, kot je v četrtfinalu proti Felixu Augerju-Aliassimu. »Po dvoboju s Felixom sem bil povsem izpraznjen in izčrpan. Niti predstavljal si nisem, kako se bom lahko rehabilitiral do naslednjega dvoboja. A ko sem se naslednji dan zbudil, sem bil že precej bolje. Vesel sem, da nisem znova igral pet ur, da bom lahko v finalu bolje pripravljen,« se veseli Medvedjev ter dodaja: »Spet imam privilegij v finalu igrati proti enemu najboljših teniških igralcev vseh časov. Verjamem, da je Nadal spremljal dvoboj, ko sem v New Yorku preprečil Novaku Đokoviću osvojitev 21. lovorike. Verjamem tudi, da bo tudi Novak spremljal nedeljski dvoboj. Naredil bom vse, da tudi Nadalu preprečim osvojitev 21. lovorike za grand slam.«