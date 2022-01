Prerokbe za Ljubljano v letu 2100

“Zaradi vročine in pomanjkanja sence se bodo prebivalci hladili v tako imenovanih natura centrih, v zaprtih klimatiziranih prostorih, ki bodo ponujali celostno senzorno izkušnjo narave”, “Pravica do dovolj velikega balkona ali vrta bo zapisana v ustavo” in “Voda, narava, rastline in živali bodo imele svojega zastopnika v parlamentu”. To so le nekatere od prerokb o bivanju v prihodnosti, ki jih je zapečene v keramične ploščice do 15. aprila mogoče prebirati na razstavi v Mestnem muzeju. K že zapisanim izjavam pa obiskovalci lahko dodajo tudi svoje.