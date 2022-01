Vodja preiskovalne komisije Gregor Perič (stranka Konkretno) je dopustil takšno vodenje zaslišanja in s tem do temeljev porušil ugled in avtoriteto parlamenta. Tako je bil dosežen cilj, uničiti še zadnje kaplje demokracije, kjer parlamenta ne potrebujemo, vladamo kar z odloki. Celo Janja Sluga, nekdanja Peričeva strankarska kolegica in kolaborantka v Janševi koaliciji, je protestirala zaradi zaničevanja parlamenta in poslancev. Mogoče je gospa Sluga že v vlogi »sluge« novega gospodarja Roberta Goloba in že kaže svojo »pokončnost«? Si kupuje mesto v novi sestavi parlamenta?

Danes bi morali mediji izkazati svoje poslanstvo kot še nikoli doslej. Dovolj je ubijanja demokracije in pravne države. Mediji so že pozabili ogromno afero, ko je minister Andrej Vizjak trdil, da je plačevanje davkov »glupo« in da bodo oni po potrebi tudi »strli jajca« sodnikom, ki bi to preganjali. To je politika SDS, zavladati na vseh področjih in v podsistemih države. Gre, kot je rekel Robert Golob, za fašizem. In res je tako, gre za navadni fašizem, ki ga mediji ne problematizirajo dovolj. Ko mine ena afera, je naslednji dan na vrsti že druga, in to vse na račun rušenja demokracije in pravne države.

Spoštovani mediji in novinarji, cele tedne smo poslušali Janševe in laži njegovih medijev o domnevni lažni diplomi vrhovnega sodnika Masleše. Kaj bo zdaj, ko se je pokazalo, da to ne drži? Že naslednji dan ste pozabili, da gre v tem primeru ne samo za rušenje Masleše, temveč za rušenje pravosodja v samih temeljih. Kje in kdaj ste omenili dolgoletna podtikanja bivšega ustavnega sodnika, danes vrhovnega sodnika Jana Zobca, ki že leta skupaj z ženo (tudi vrhovno sodnico) pribija pravno državo na križ, in to celo ad personam?

Janša se je nedavno zlagal, da je šel bivši predsednik Danilo Türk na stroške ZZZS na zdravljenje v tujino. To je seveda navadna laž, ki se je razkrila že pred leti, ko je Türk kot predsednik države zavrnil takšna podtikanja Janše. Mediji ste to ponovno Janševo laž in zaničevanje bivšega predsednika enostavno spregledali. V normalni državi bi bilo to zapisano na naslovnicah, kako predsednik vlade laže in sramoti druge politike. Takšno ravnanje je v normalni državi nepredstavljivo, pri nas pa mediji to samo oportunistično spremljajo.

Spoštovani mediji, še veliko dela vas čaka, če si boste hoteli povrniti verodostojnost. Danes živimo dobesedno v vojnih razmerah in tisti, ki danes to mirno spremlja, bo jutri spoznan ne samo za oportunista, temveč kar za sokrivca za nastale razmere.

Petra Lužnik, Ljubljana