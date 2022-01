Ob koncu tega pisanja samo še nekaj, da ga ne bom zgolj kritiziral. Ko je Janša čestital za zmago poraženemu Trumpu, se je strašljivo zmotil, ni pa se v oceni Bidna. Tudi meni je žal, da zmore 350-milijonski narod izbrati tako usmiljenja vredne voditelje. Bila bi to sicer izključno njihova pravica, a žal se vtikajo v vse, v kar se je na tem planetu možno. Muči jih sindrom svetovnega policaja, ki izgublja primat. Zato so zainteresirani, da bi zanje krvavela tudi Evropa. To niso več ZDA, ki so se borile priti nacizmu in fašizmu. Imajo pa z našim Toninom nekaj skupnega: oboji svoje ljudi strašijo z relikti preteklosti, z levaki in komunisti. Sveta preproščina!

Josip Meden, Ljubljana