Miloš Kovačič, njegova žena Tatjana ter sin in hči Miloš in Nastja Grm, pa tudi Nastjin partner Niko Šarkezi so v petek prišli na ljubljansko sodišče pripravljeni, da jim bodo izrekli sodbo zaradi pretepa, v katerega so se oktobra predlanskim zapletli pred poslovalnico Deželne banke v Kočevju. A je niso dočakali. Sodni senat pod vodstvom Katarine Gabrijel - Muhič je sklenil, da zadevo spet vrne v fazo glavne obravnave. Kriva je sprememba, ki jo je v sredo tožilec Matej Peterca vnesel v obtožnico in se nanaša na prištevnost Miloša Grma.





Kot smo že pisali, je pred banko prišlo do ravsa med romskima družinama: Grmovimi na eni strani ter Gordano Šarkezi s sinom Žigom Bartolom in njegovim dekletom Klaro Kovačič na drugi. Ko je sina videl ležati na tleh, se je na koncu vpletel še Žigov oče Robert Bartol. Tožilstvo je Miloša Grma in njegovega očeta obtožilo treh kaznivih dejanj nasilništva, Aleksa Grma, Nika Šarkezija in Nastjo Grm dveh takih kaznivih dejanj, Tatjano Grm pa enega. Miloš Grm naj bi zagrešil še hudo telesno poškodbo, Robert Bartol pa povzročitev splošne nevarnosti. Aleks Grm je bil edini, ki je krivdo priznal že na predobravnavnem naroku in dobil pogojno kazen. Roberta Bartola na zadnjo obravnavo ni bilo, a to sodišča ni odvrnilo od tega, da sojenje ostalim ne bi poskušalo zaključiti.

Popravljanje tožilskih napak Pred sklepnimi besedami je Peterca v sredo spremenil obtožnico – v tej zdaj piše, da je Miloš Grm kazniva dejanja storil v bistveno zmanjšano prištevnem stanju. Sodnica ga je po tej spremembi dodatno vprašala, ali to velja za vsa kazniva dejanja, kar je potrdil. V petek je razložila, da za kaj takega ni zadostne »dokazne podlage«. Psihiatrični izvedenec dr. Peter Pregelj je namreč ocenil, da je bil bistveno zmanjšano prišteven v času, ko je hudo poškodoval Roberta Bartola. Kar je utemeljil na nekaterih obtoženčevih osebnostnih lastnostih, denimo slabi kontroli impulzov. Do tega, kako je bilo s prištevnostjo pred tem (v času kaznivih dejanj nasilništva), se sploh ni opredelil, ker ga sodišče niti ni vprašalo. Zdaj ga bo prosilo, naj mnenje dopolni in odgovori tudi na to vprašanje. Zagovornik Bojan Celar je bil proti. Po njegovih besedah je sodišče psihiatrovo mnenje dobilo že v začetku decembra, vedelo je za vsebino oziroma na kaj se nanaša. Ob spremembi obtožnice se je zavedalo tožilčeve napake in ga opomnilo, a je vztrajal. Kljub temu je zaključilo dokazni postopek in dovolilo sklepne besede. Torej vprašanje nezadostne »dokazne podlage« ni nekaj, kar bi prišlo na dan med posvetovanjem sodnega senata po končanih zaključnih govorih. »Sodišče je vezano na spremenjeno obtožnico in izreči bi moralo oprostilno sodbo. Ne pa da daje novo možnost tožilstvu, da popravlja napake,« je sodni senat prepričeval Celar. A sodnica ni odstopila od sprejete odločitve. Zdaj je na potezi izvedenec, nadaljevanje obravnave pa načrtujejo za sredino februarja.