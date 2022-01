Ruski predsednik Vladimir Putin se je včeraj prvič odzval na pisne odgovore Nata in ZDA o ruskih varnostnih predlogih in jih označil za nezadostne rekoč, da se niso dotaknili ključnih tem za Moskvo, ki pa da se je pripravljena pogovarjati naprej. V pogovoru s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom je Putin dejal, da odgovore še proučujejo, preden se odločijo, kako naprej.

Podobno je pred tem v zelo poslušanem radijskem pogovoru dejal zunanji minister Sergej Lavrov in Zahodu poslal nekaj mešanih signalov. Dejal je, da Rusija vojne noče, obenem pa govoril o protiukrepih, ker ZDA in Nato po njegovem niso naslovili temeljih varnostnih vprašanj za Rusijo. »Kolikor je odvisno od Ruske federacije, vojne ne bo. Vojne nočemo,« je rekel Lavrov. A je obenem dejal, da Rusija ne bo dovolila ignoriranja svojih temeljnih varnostih interesov, potem ko so na Zahodu zavrnili njene zahteve po ustavitvi širjenja Nata in umiku sil iz njegovih vzhodnih članic. Vzrokov za optimizem je po njegovem malo, prostora za kompromis nič, so pa odgovori lahko osnova za nov diplomatski krog tudi z mogočim novim srečanjem z ameriškim kolegom Antonyjem Blinknom.

O pogovoru Bidna in Zelenskega Na Zahodu tako še naprej analizirajo možnosti ruskega napada na Ukrajino, potem ko je Moskva v relativni bližini njenih meja po ocenah analitikov zbrala 40 odstotkov svojih vojaških zmogljivosti. Macron je o namenu tega včeraj spraševal Putina. Vodja nemških obveščevalcev Bruno Kahl pravi, da se slednji o napadu še ni odločil, da pa ima za to nared zmogljivosti. Glede teh ocen je bilo nekaj nejasnosti po četrtkovem telefonskem pogovoru predsednikov ZDA in Ukrajine Joeja Bidna in Volodimirja Zelenskega. Neimenovani visoki diplomat v Kijevu je za CNN dejal, da je Biden v pogovoru ocenil, da je praktično gotovo, da se bo ruska invazija zgodila in da naj se v državi »pripravijo na udarec« prihodnji mesec. Bela hiša je to zanikala rekoč, da je Biden samo ponovil, kar govori že ves čas, namreč da obstaja »jasna možnost« invazije. Tudi predsednik Zelenski je kasneje dejal, da invazija ni gotova stvar. Omenjeni uradnik pa je tudi dejal, da je Bela hiša sporočila, da ne bo več dodatne znatne vojaške pomoči Ukrajini, medtem ko naj bi Zelenski Bidnu dejal, naj umiri ton, da se prepreči ekonomska in siceršnja panika. Ukrajinski predsednik namreč krmari med prepričevanjem Zahoda, da potrebuje čim več vojaške pomoči, in skrbi, da doma ne bi preveč prestrašil javnosti. Njegov obrambni minister Oleksij Reznikov pa je bil spet oster do Nemčije, ker noče ponuditi vojaške pomoči Kijevu. Rekel je, da uradni Berlin spodkopava enotnost Zahoda in celo, da se lahko sreča z ruskimi poskusi obujanja vzhodne Nemčije, ki je bila v hladni vojni samostojna država pod vplivom Moskve. ba, agencije