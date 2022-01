Tožilstvo je preiskavo začelo danes, osredotoča pa se na morebitna dejanja gospodarskega kriminala, so za AFP povedali viri v španskem pravosodju. Sedanje vodstvo se je za vložitev prijave odločilo po preiskavah v klubu, ki naj bi razkrile finančne nepravilnosti.

Klub je sicer sporočil, da bo Laporta odkritja, povezana s poslovanjem stare vodstvene ekipe, uradno razkril v torek.

Barcelonin dolg naj bi znašal vrtoglavih 1,35 milijarde evrov. Prejšnji predsednik Bartomeu je odstopil oktobra 2020 po pritiskih članov kluba in navijačev, ki so bili nezadovoljni zaradi slabega poslovanja in zgrešenih nakupov v zadnjih letih.

Posledice slabega delovanja pa so občutili lani, ko je klub zapustil prvi zvezdnik Lionel Messi, ker si finančno ohromljena Barcelona ni mogla privoščiti, da bi z njim podpisala novo pogodbo.