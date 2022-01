Presežek šolske malice razdelijo lačnim

Vsako dopoldne prostovoljec Slovenske filantropije v ljubljanskem Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije prevzame malico, ki je ostala od šolske prehrane. Še toplo odnese do ljudi v stiski, tisti, ki ponjo lahko pridejo sami, zraven dobijo še kruh, nekaj sadja in zelenjave. Žal, kot opažajo sogovorniki, je vsako leto več lačnih.