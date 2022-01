Leon Magdalenc: Sokol in škorpijon nad goloba

Velikokrat smo v zadnjem času slišali vzdihe, da ne more iti nižje. Da smo dosegli dno dna. Poden podna. Seveda je govor o komuniciranju in obnašanju vladajoče koalicije. Ter vseh, ki so v dveh letih pobirali drobtine na mizi ali pod njo. Kolač z dobrotami se je rezal nonstop.