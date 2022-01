Pri vseh napravah serije redmi note 11 najbolj v oči pade dizajn. Ta predvsem pri pro različicah zelo zvesto sledi ploski obliki predlanskih in lanskih iphonov, medtem ko je pri note 11 in 11s hrbtišče na prvi pogled vseeno nekoliko ukrivljeno. Čeprav je kopija, nam je dizajn všeč. Zanimive pa so tudi nekatere druge lastnosti naprav.

Diagonala zaslona pri 11 pro in 11 pro 5G je enaka in meri 16,94 centimetra (6,67 palca) z ločljivostjo 2400x1080 oziroma gostoto 395 pik na palec (ppi). Posebej gre izpostaviti tudi 120-herčno osveževanje slike ter široko barvno paleto DCI-P3. Najvišja svetilnost zaslona je 1200 kandel. Cenejša modela 11 in 11s imata diagonalo zaslona 16,33 centimetra (6,43 palca) z ločljivostjo 2400x1080 oziroma gostoto 409 ppi in 90-herčnim osveževanjem slike. Tudi tu je barvna paleta DCI-P3, najvišja svetilnost pa doseže 1000 kandel. Vsi zasloni imajo nekaj črne obrobe, predvsem pri bradi. Sredi čela pa najdemo enojno prednjo kamero.

Številke pri kamerah so na papirju zelo privlačne, a je pri mobilni fotografiji poleg količine slikovnih pik pomembno še veliko drugega. Od algoritmov do same zmogljivosti procesorja, ki vse te zajete podatke nato obdeluje. To pa je tudi področje, kjer serija redmi note 11 najbolj jasno razkriva, v kateri razred naprav sodi. Najdražji model redmi note 11 pro 5G, ki kot edini iz serije omogoča povezavo na omrežja 5G, je opremljen s procesorjem snapdragon 695. Gre za najnovejši in najzmogljivejši procesor Qualcommovega tretjega razreda oziroma serije 6, ki se uvršča za premijsko serijo 8 in drugorazredno serijo 7. Modela 11 pro in 11s sta opremljena z MediaTekovim procesorjem helio g96, najcenejši redmi note 11 pa s procesorjem snapdragon 680.

Med glavne izpostavitve mobilnikov so pri podjetju postavili hrbtno kamero. Modeli 11 pro, 11 pro 5G in 11s imajo glavno kamero z ločljivostjo 108 milijonov pik (MP), ultraširokokotno kamero z ločljivostjo 8 MP in pogosto odvečno bližinsko (makro)kamero z ločljivostjo 2 MP. Modela 11 pro in 11s imata medtem še 2-MP globinsko tipalo za pomoč pri ostrenju. Vse tri naprave imajo na prednji strani kamero z ločljivostjo 16 MP. Najcenejši model redmi note 11 medtem premore 50-MP glavno kamero, 8-MP ultraširokokotno, 2-MP makrokamero in 2-MP bližinsko tipalo ter 13-MP prednjo kamero.

Velika baterija in ekspresno polnjenje

Pozornost velja posvetiti tudi izbiri pravilnega modela. Cenovno najbolj ugodni so modeli 11 pro, 11 pro 5G in 11s s po 6 GB delovnega spomina in 64 GB prostora za shranjevanje ter model note 11 s 4 GB delovnega spomina in 64 prostora za shranjevanje, vendar teh modelov ne priporočamo. Bojimo se, da bo skromnih 64 GB prostora za shranjevanje preskromnih. Še posebej pri modelih s 108-MP kamero, ki zna delati precej zajetne datoteke fotografij, je pa mobilnike mogoče nadgraditi še s spominsko kartico. Vseeno bolj priporočamo modele s 128 GB prostora, ki so na voljo s 6 ali 8 GB delovnega prostora pri 11 pro, 11 pro 5G in 11s oziroma 4 ali 6 GB delovnega spomina pri note 11.

Pohvalimo pa lahko zajetno 5000-miliamperurno (mAh) baterijo na vseh modelih. To spremlja še ekspresno 67-vatno polnjenje pri pro modelih in 33-vatno pri modelih 11s in 11. Hkrati ne gre zanemariti, da je ekspresni polnilnik priložen mobilniku v škatli (67-vatni pri projih in 33-vatni pri 11s in 11). Omeniti gre še tipalo za prstne odtise, ki je ob strani naprave, in ločen vhod za slušalke. Certifikata za vodoodpornost mobilniki nimajo.

Izhodiščna cena redmi note 11 pro 5G znaša 329 dolarjev, 11 pro 299 dolarjev, 11s 249 dolarjev in 11 179 dolarjev. Cene v evrih za zdaj še niso znane, prav tako bo na mobilnike pri nas treba še nekoliko počakati. Domnevno do marca ali aprila.