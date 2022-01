Nepreslišano: Janko Lorenci, kolumnist

Je sedanja »normalnost« vendarle streznila tudi levosredinsko politiko? Ljudstvo tega zelo ne verjame, sicer v anketah ne bi dajalo toliko glasov potentnemu novincu Golobu. Ta je v marsičem neznanka, hkrati pa ni nujno, da bi ostal pri sedanjih anketnih uspehih. A gotovo bo pobral nekaj glasov KUL. To dela volitve negotove. Zato preostane le eno: KUL in Golob, edina resna igralca proti Janši, morata končati mencanje in jasno in glasno, z besedami in dejanji pokazati, da sta trdna zaveznika in da bosta skupaj sestavila povolilno in predvolilno koalicijo. Tej zavezi morata dodati konkretizirano tisto osnovno vsebino, ki jo hoče ljudstvo: večjo enakost, boljše javne storitve, več za okolje, konec privatizacije in razprodaje ter površno zakrinkanega oblastnega kriminala. Oboje morata napraviti tako, da bo politiko in družbo malo streslo.