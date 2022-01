Zadnja pika: Prvi zmenek

Volitve so kot prvi pubertetniški zmenek (saj ne da bi se ga še spomnil…), kjer bolj kot vsebina šteje podoba. Lahko si pameten, zabaven, duhovit, sočuten, razgledan…, pa to ne šteje kaj dosti, če se udeleženca zmenka vizualno odbijata. Treba se je nališpati, obleči ravno prav, da ne delujete, kot da se preveč trudite, pa tudi ne tako, da delujete, kot da se vam za zunanjo podobo gladko žvižga. Zlata sredina, torej, in drugi zmenek je zagotovljen, kaj bo naprej, pa za hormonsko neuravnovešene pubertetnike tako ali tako ni pomembno. Zdaj so v špilu. Zdaj so na zemljevidu dejtinga.