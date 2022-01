Marco Odermatt, Švica Zdi se, da alpsko smučanje po dolgih letih spet dobiva pravega zvezdnika in zmagovalca. Marco Odermatt, ki letos z naskokom vodi v svetovnem pokalu, namreč nastopa uspešno v treh disciplinah, kar je očitno dovolj, da počasi dobiva status velikega zmagovalca, ki ga šport, kot je alpsko smučanje, nujno potrebuje. Tudi zaradi milih zim in covidnih omejitev. Marco Odermatt se je rodil 8. oktobra 1997 v švicarskem Buochsu in mu je bilo že v mladosti namenjeno, da bo uspešen športnik, saj ima s svetovnih mladinskih prvenstev kar šest zlatih medalj. In čeprav nima še nobenega odličja na olimpijskih igrah, velja za prvega favorita za medalje v veleslalomu, superveleslalomu in morda celo smuku. Specialist za hitrejše discipline, ki je prvič zmagal v svetovnem pokalu decembra 2019 v Beaver Creeku, je od takrat dobil še devet tekem: skupaj ima deset zmag, deset drugih mest in štiri tretja. V svetovnem pokalu ima 1200 točk, 375 več kot drugi Norvežan Aleksander Aamodt Kilde. Odermatt je samo v januarju doslej zbral dve zmagi in dve drugi mesti.

Kamila Valijeva, Rusija Ko govorimo o umetnostnem drsanju, so stavnice naklonjene komaj petnajstletni Rusinji iz Kazana. V zadnjem letu je zmagala na vseh pomembnih tekmovanjih. Nazadnje sredi januarja, ko je v Talinu osvojila evropsko prvenstvo in v vseh elementih premagala predvsem rusko konkurenco. Jasno, Valijeva je svetovna prvakinja v mladinski kategoriji, naslov je osvojila leta 2020, ko je imela komaj 13 let, hkrati ima v rokah vse rekorde v točkah, ki jih dobiva za svoje atraktivne, a doživete nastope. Valijeva je tudi ruska prvakinja.

Johannes Høsflot Klæbo, Norveška Norveški tekač na smučeh (Oslo, 1996) ima kljub temu, da še ni ravno v zatonu kariere, za seboj nešteto uspehov. Tudi tri zlate medalje z zadnjih olimpijskih iger v Južni Koreji: v sprintu, štafeti 4 × 10 km in moštvenem sprintu. Na zadnjih treh svetovnih prvenstvih v Lahtiju (2017), Seefeldu (2019) in Oberstdorfu (2021) je v istih disciplinah dodal še šest zlatih in bron. V svetovnem pokalu ima že dve skupni zmagi, najbolje pa mu kaže tudi letos v sezoni 2021/2022. Mimogrede, samo s točkami svetovnega pokala je že zaslužil 125.000 frankov.

Yuzuru Hanyu, Japonska Sedemindvajsetletni umetnostni drsalec bi bil kakšno sezono nazaj celo večji favorit, kot bo februarja 2022, njegova statistika namreč še zdaleč ni zanemarljiva. Ima namreč zlati medalji z obeh zadnjih zimskih olimpijskih iger, 2014 v Sočiju in 2018 v Južni Koreji, osvojil je dva naslova na svetovnih prvenstvih 2014 in 2017. Na zadnjem svetovnem prvenstvu v Stockholmu je bil Hanyu šele tretji, pred njim sta bila ameriški drsalec Nathan Chen in še en japonski reprezentant Yuma Kagiyama. Oba sta tudi v Pekingu njegova glavna konkurenta za (tretje zaporedno) zlato.

Shaolin Sandor Liu, Madžarska Madžarski materi in kitajskemu očetu sta se leta 1995 in 1998 v Budimpešti rodila izjemna hitrostna drsalca Shaolin Sandor Liu in Shaoang Liu. Na olimpijskih igrah sta v Južni Koreji oba nastopila v madžarski štafeti in osvojila zlato. Po letošnjih rezultatih s tekem svetovnega pokala na kratkih progah je za zdaj Shaolin Sandor Liu na prvem mestu v sprintih na 500 metrov, njegov brat pa je četrti. Shaolin Sandor Liu je favorit vsaj za eno zlato. Glede na to, da imajo med najboljšimi še nekaj tekmovalcev, so Madžari na Kitajskem tudi favoriti v moštveni štafetni tekmi.

Suzanne Schulting, Nizozemska Ob Kitajcih in Madžarih so veliki favoriti v hitrostnem drsanju na kratke razdalje vedno tudi nizozemski oranžni. Letos seveda govorimo o Nizozemkah. Suzanne Schulting (Groningen, 1997) je trenutno v svetovnem pokalu prva na razdalji 1000 metrov, četrta na 500 metrov in druga na 1500 metrov, kar jo seveda uvršča med najboljše, a zdi se, da ima Schultingova resne načrte za najžlahtnejše medalje. Konec koncev je bila na zadnji olimpijadi 2018 bronasta v nizozemski štafeti na 3000 metrov in zlata na 1000-metrski progi.

Rjoju Kobajaši, Japonska Japonski skoki imajo velikega zvezdnika Rjoja Kobajašija (1996), morda celo najboljšega japonskega skakalca vseh časov. O njegovi kakovosti govorijo predvsem izjemni uspehi v svetovnem pokalu, ki ga je v sezoni 2018/2019 tudi osvojil. Dvakrat (2019, 2022) je skupno zmagal tudi na novoletni turneji in je le eden od treh v zgodovini, ki so zmagali na vseh štirih skakalnicah. In čeprav na olimpijadi še nima nobene zmage – prvo zmago je slavil novembra leta 2018 v Ruki – je letos favorit za kar štiri medalje: dve posamezni, moško ekipno in mešano ekipno.

Chloe Kim, ZDA Enaindvajsetletna snowboarderka iz Kalifornije je najmlajša dobitnica zlate medalje na olimpijskih igrah v svoji disciplini – snowboard half pipe. Ko je dobila zlato na olimpijskem tekmovanju v Južni Koreji 2018, je bila namreč stara komaj 17 let. Okoli mlade Američanke korejskih korenin so ameriški mediji zgradili močna zgodbo in leta 2018 jo je revija Time uvrstila med 100 najbolj vplivnih oseb na svetu. Chloe Kim je seveda zmagovala naprej, tako na olimpijadi mladih kot na X-igrah, s katerih ima kar šest zlatih medalj. Presenečenje bo, če v Pekingu ne bo osvojila zlata.

Mikaela Shiffrin, ZDA Predvsem ameriški viri obveščanja menijo, da bo prvo ime v Pekingu 26-letna alpska smučarka iz Kolorada. Z zadnjih dveh zimskih olimpijad, iz Sočija in Južne Koreje, ima dve zlati in srebrno medaljo, zdaj pa se skeptikom zdi, da ima v vseh disciplinah hudo konkurenco. V slalomu je tu Slovakinja Vlhova, pri veleslalomu je ob Slovakinji na startu še nekaj Italijank, ki so še posebej dobre v superveleslalomu, v smuku pa tako ali tako nima realnih možnosti za zlato. Morda bi lahko rekli, da bo dobila nekaj medalj, barve pa naj ostanejo skrivnost.