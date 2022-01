Enaki v neenakosti

Otroška psihiatrinja Anica Mikuš Kos je pri šestinosemdesetih letih prejela obvestilo, da je njena izbrana zdravnica odšla na drugo delovno mesto in da si mora zato poiskati novega zdravnika. Obrnila se je na vse zdravstvene domove v Ljubljani, vendar so jo povsod odslovili s pojasnilom, da so vsi družinski zdravniki prezasedeni. Utemeljitve so si bile na las podobne, morda je nekatere poslal avtomatski odzivnik, nekdo pa je njeno prošnjo poslal tudi v pro bono ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.