Klaus Thymann, ustanovitelj nevladne organizacije Project Pressure: Če se katastrofa dogaja vsak dan, to še ne pomeni, da ni katastrofa

»Ledeniki se talijo hitreje kot kadarkoli v zadnjih 5000 letih«, »Človek je med letoma 1992 in 2015 spremenil 22 odstotkov zemeljskega površja«, »Medvedi so ostali brez zimskega spanja«, »Če želiš Zemljo za jutri, ukrepaj danes« – to so napisi nekaterih izmed plakatov s podpisom Project Pressure, ki so del razstave Taljenje: Podobe podnebnih sprememb. Do 1. maja je na ogled v Galeriji Jakopič.