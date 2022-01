iTarzan, uJane: Le še ena balada o umetni inteligenci?

Medtem ko se je tole pisanje svaljkalo po vijugah mojih možganov, je Boris Dežulović v svoji kolumni Balada o Roxxxy in Samanthi povedal o umetni inteligenci (UI) vse in več in bolje, kot je do zdaj uspelo komurkoli. V (bližnji) prihodnosti ga bo težko kdo presegel. Čemu torej še ena balada o UI? Boris bi mi gotovo pritegnil: to vižo je treba nenehno lajnati, pri tem navidez neskončno pretiravati in se kolikor mogoče obešenjaško šaliti. Kot to počnejo režiserski cameroni in spielbergi, stoječi na ramenih pisateljskih vonnegutov in adamsov. Treba je trobiti na trombe jerihonske, da trga ušesa. Prej ko slej bo prišel dan, ko bomo zatrobili A smo vam rekli?! in bo tako ali tako prepozno.