Ljubezen v času korone: Tinder pod odejo

»Kako že pravi Ana ponudbi na trgu?« sem po telefonu spraševala Špelo. »Škart roba,« je v smehu izstrelila moja (samska) prijateljica. »Ampak to je res!« je vztrajala in me prepričevala, da so »vsi ta dobri« že oddani in je zato v Podalpju nemogoče najti normalnega tipa. »Ločenci, poškodovanci, funkcionalni alkoholiki, zadrogiranci, impotentneži, egotripi,« sta bentili ena in druga.