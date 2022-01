Ko te dohiti usoda

Tisti ponedeljek sredi sedemdesetih let, četudi je sijalo močno sonce, se nam je učencem v mehiških šolah zdel še posebej temačen. Film, ki so ga v ZDA premierno prikazali pred več meseci – v tistem času so filmi iz Hollywooda v mehiško prestolnico potovali na oslovskem hrbtu – smo končno videli v vseh mehiških družinah, a šele, ko so ga neke nedelje končno predvajali na televiziji.