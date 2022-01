OZP danes na nujni seji, ki poteka za zaprtimi vrati, z ministrom Logarjem obravnava domnevni dogovor s Hrvaško o ribolovu v Piranskem zalivu. Obravnavajo pa tudi napoved premierja Janeza Janše, da se obeta vzajemno odprtje predstavništev med Slovenijo in Tajvanom, kar je razburilo Kitajsko.

»Kar se tiče odnosa s Hrvaško ali pa vprašanja ribolova, nimam v tem trenutku karkoli novega odboru predstaviti. Poslancem lahko predstavim samo zatečeno stanje, kakšno situacijo imamo, kaj je želja Slovenije in kako priti po našem mnenju do uveljavitve arbitražne sodbe,« je poudaril Logar pred sejo v izjavi za novinarje.

Glede druge teme pa je dejal, da je bila tema »odpiranja predstavništva Taipeja v Sloveniji in tudi Slovenije v Taipeju že večkrat izpostavljena« v javnosti. Na MZZ je bilo že več krogov pogovorov. Napovedal je, da bo poslancem predstavil postopke tovrstnega odpiranja po zakonu o zunanjih zadevah.

Spregovoril bo tudi o odnosu Slovenije s Kitajsko, kjer je ministrstvo jasno povedalo, da »ni prišlo do nikakršnih odmikov od našega stališča«.

Poslanec opozicijske SD Matjaž Nemec je pred sejo poudaril, da od ministra pričakujejo jasna pojasnila glede obeh tem. »Želimo jasna pojasnila ministra, ali Slovenija uradno ali neuradno kakorkoli sodeluje pri t. i. sporazumu, ki se je pojavil v hrvaških medijih. Ključno vprašanje je, ali gre za implementacijo arbitražnega sporazuma ali odmik od njega,« je povedal o domnevnem sporazumu s Hrvaško.

Glede druge teme pa jih bo zanimalo, kako se je vlada zavzemala za to, da bi se odnosi s Tajvanom, predvsem pa z drugim najmočnejšim gospodarstvom sveta, Kitajsko, zrahljali do te mere, da bi se vrnili nazaj na točko izpred enega tedna.

Podobna pojasnila pričakuje tudi poslanec LMŠ Nik Prebil. Glede Hrvaške želijo izvedeti, kaj se dogaja in ali uveljavljamo svoje nacionalne interese tako, kot je treba.

»Odločno razjasnitev« pričakujejo tudi glede Tajvana. Poudaril je sicer, da izmenjava predstavništev med dvema državama na kakršnikoli ravni poteka po ustaljeni poti, za kar je pristojen tudi OZP. »V LMŠ smo jasni. Načelo, ki ga Slovenija zasleduje, je načelo ene Kitajske,« je poudaril.

Predsednica OZP in poslanka Konkretno Monika Gregorčič je medtem dejala, da pričakuje konstruktivno razpravo, soočenje vseh vsebinskih argumentov, ki so v interesu naše države, in to, da se umiri retorika ter konec koncev s tiho diplomacijo uveljavi vse tiste prioritete, ki so v interesu države. Glede premierjevih izjav glede Tajvana je sicer povedala, da ne vidi »nobene skrenitve iz neke ustaljene smeri, ki je podprta z mednarodnimi pravnimi dokumenti, h katerim je pristopila tudi Slovenija«. Sama sicer meni, da velja pri tovrstni komunikaciji vseeno biti malce bolj previden ali pragmatičen.

Glede Hrvaške pa je povedala, da v domnevnem sporazumu, katerega vsebine ne pozna, ne vidi neke velike zgodbe. »Mislim, da smo tako opozicija kot koalicija na istem čolnu v smislu, da si vsi prizadevamo, da se arbitražna odločba uveljavi in da se za to išče najbolj primerne načine,« je povedala.