Rusko-ukrajinske napetosti: Vojne igre brez meja

Ko razmišljamo o vojni, moramo brezpogojno upoštevati dva aksioma. Prvi je, da v novi vojni ni mogoče zmagati z včerajšnjo taktiko in strategijo, ne glede na to, kako uspešni in zmagoviti sta nekoč bili. Drugi je, da mora tisti, ki začenja vojno, doseči neke vrste strateško presenečenje, ki mu bo omogočilo časovno okno za doseganje začetnih ciljev, preden bo napadeni uspel odgovoriti na napad. Brez teh dveh predpogojev je začenjati vojno samomorilsko početje.