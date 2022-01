Subjektiv: Drsenje v pozabo

Zimske olimpijske igre se bodo začele. Kje so že bile zadnje? »V Sočiju?« malce za šalo, malce zares pomislim prvo vprašani. Seveda ne. V Sočiju so bile leta 2014. Takrat je tekmovala še Tina Maze, medalje pa so osvojili še smučarski tekačici Vesna Fabjan in Teja Gregorin, skakalec Peter Prevc in deskar na snegu Žan Košir. Spomniti se jih je mogoče tudi po tem, kako izrazito je v zadnjih dneh sonce tamkaj talilo sneg. Neposreden prenos prihoda pomladi je bil to. Glede tega so zimske olimpijske igre tako ali tako boljše od poletnih. Ker njihov konec napove poletje.