Pogajanja z Rusijo: Zadah po Münchnu

Hladna vojna se je končala pred 30 leti. A po finančni krizi 2007–2008 se ni samo vrnila, ampak je tudi mutirala v hibridno mlačno vojno. Za ZDA in njihove evropske zaveznike, ki se zdaj vsi ukvarjajo z grožnjo ruskega napada na Ukrajino, se izrisuje prikazen prave »vroče« vojne. Privlačna zgodovinska analogija je pri tem politika appeasementa (popuščanja) do nacistične Nemčije leta 1938, saj je bil to trenutek, ko je prišlo do odločilne mutacije hladne vojne, ki je sledila prvi svetovni vojni, zaradi česar je pravi vojaški konflikt postal neizogiben.