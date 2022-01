Goran Vojnović: Smile and wave

Kaj takega se mi še v življenju ni zgodilo. In moram priznati, da ni bilo prijetno. Nekaj noči sem slabo ali skoraj nič spal, premetaval sem se po postelji, izmenično sem se potil in drgetal od mraza. Čez dan me je na lepem večkrat kar oblilo, srce mi je začelo razbijati in pred očmi se mi je temnilo. Dobil sem tudi srbeče izpuščaje po telesu, ki so se kar naprej pojavljali in izginjali. Res je bilo neprijetno in tega ne bi privoščil nikomur, še notranjemu ministru ne. Sploh zato, ker sprva sploh nisem dojel, da gre le za reakcijo telesa na to, da se strinjam s predsednikom vlade. Za to, da je moj imunski sistem misel, da ima predsednik vlade prav, zaznal kot tujek, proti kateremu se mora z vsemi silami boriti.