Konec izkopavanja premoga: Rudarji zaskrbljeni, a vnuki bodo nekoč tej odločitvi ploskali

Vlada je na predlog ministrstva za infrastrukturo v prvi polovici januarja sprejela Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij (NSIP). Četudi številni opozarjajo, da je pri tem zaobšla veljavno zakonodajo, saj je za to pristojen državni zbor, dejstvo, da so premogu šteti dnevi, ostaja neizpodbitno. V Zasavju so se s tem že soočili, v Šaleški dolini imajo desetletje časa, da se na to temeljito pripravijo. Kako uspešni bodo, ta čas ne ve nihče.