K humanitarnemu delu so ga v začetku devetdesetih let spodbudila televizijska poročila o težkih življenjskih razmerah, v katerih živijo sirote v Romuniji. Doslej je že uspel zbrati dovolj denarja, da je različnim bolnišnicam in humanitarnim organizacijam na območju med Albanijo in Rusijo pripeljal 38 bolnišničnih vozil. Pogosto je med dostavo naletel na roparske tolpe in tudi koruptivne policiste, ki so za nadaljevanje poti zahtevali podkupnino. Toda gospod Shackleton je svoje dobrine vedno uspel pripeljati do ljudi in jim pričarati nasmeh na obraz. Čeprav mu moči pri 83 letih že pešajo, doma pa mora tudi skrbeti za bolno ženo, ne namerava odnehati s pomočjo za oddaljene kraje. Zdaj mu bosta humanitarne potrebščine pomagala pripeljati do cilja njegova vnuka. Z 39. bolnišničnim vozilom bo na pot odšel jeseni.