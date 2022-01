Prva vrhovna sodnica med samimi moškimi

Štiriinsedemdeset let po neodvisnosti Pakistana je država doživela nov mejnik na poti do enakopravnosti spolov. V devetčlansko skupino sodnikov na vrhovnem sodišču je bila prvič izvoljena ženska. Nova vrhovna sodnica je postala 55-letna Aješa A. Malik. Za državo, kjer je med vsemi sodniki zgolj slaba petina žensk, je to velik premik.