Mariborski državni tožilec Tilen Ivič je konec decembra obtožnico za umor spremenil v predlog za izrek varnostnega ukrepa.

Glavna obravnava se je sicer začela novembra, sodnica Simona Murko pa je na predlog zagovornika Jureta Ivančiča odločila, da bo proces zaradi varstva osebnega in družinskega življenja obdolženega in pokojne potekal za zaprtimi vrati.

Tožilstvo je obtoženemu sprva očitalo kaznivo dejanje umora na grozovit ali zahrbten način, za kar bi mu grozilo od 15 do 30 let zapora. Na predobravnavnem naroku oktobra ni priznal krivde, se je pa že od začetka postopka ugibalo glede njegovega zdravstvenega stanja.

Na novembrski narok so ga pravosodni policisti na sodišče pripeljali z oddelka za forenzično psihiatrijo UKC Maribor. Za zaprtimi vrati sta mnenje o obtoženčevem duševnem stanju pojasnjevala izvedenca psihiatrične stroke Mladen Vrabič in Bojan Filipič.

Kot je takrat pojasnil odvetnik Ivančič, ki obtoženega zagovarja po uradni dolžnosti, sta izvedenca prišla do zaključka, da obdolženi v času očitanega mu kaznivega dejanja ni bil prišteven. Tožilstvo se je zato na podlagi mnenj psihiatrov odločilo predlagati izrek varnostnega ukrepa, to pa pomeni obvezno psihiatrično zdravljenje v ustrezni zdravstveni ustanovi, ki sme trajati največ pet let.

77-letnik je 23. februarja zgodaj zjutraj zabodel leto mlajšo ženo z nožem, ko je ta spala. Zatem se je odpeljal z avtom in se v bližini kraja dogodka zaletel v drevo. Poškodovan se je peš vrnil do hiše in se predal policistom, hudo ranjeno mamo pa je v postelji našel sin, a ji ni bilo več pomoči.

Po poročanju medijev so policisti v preteklosti, tudi zaradi nasilja v družini, že posredovali na domu zakoncev, ki sta se pred leti razšla in živela ločeno.