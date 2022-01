Hisense Europe ima poslovne enote v 27 evropskih državah, ob tem pa še tri proizvodne in štiri razvojno-raziskovalne oz. R&D centre. Skupno ima v Evropi več kot 10.000 zaposlenih, od tega največ v Sloveniji oziroma v Velenju, kjer proizvaja gospodinjske aparate in od lanskega januarja tudi televizorje.

V prihodnje se želi Hisense Europe še bolj utrditi kot eden izmed vodilnih globalnih ponudnikov gospodinjskih aparatov in zabavne elektronike in kot rastoča mednarodna skupina išče nove zaposlene, od strokovnjakov tehniških in drugih poklicev do delavcev na različnih delovnih mestih v proizvodnji, so danes sporočili iz skupine Hisense Europe.