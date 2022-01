Od ocenjenega števila brezposelnih oseb po anketni metodi, ki se uporablja tudi za primerjave v EU, je bilo 59 odstotkov moških in 41 odstotkov žensk. Stopnja anketne brezposelnosti med moškimi je bila v decembru 2021 petodstotna, med ženskami pa 4,2-odstotna.

Stopnja anketne brezposelnosti v skupini od 15 do 74 let se je lani s 5,4 odstotka januarja, ko je bila Slovenija še sredi drugega delnega zaprtja javnega življenja, do junija znižala na 4,4 odstotka, nato pa zlagoma malenkost narasla. Ob koncu leta je nato rahlo upadla.

Ocenjeno število brezposelnih po anketni metodi je medtem z okoli 54.000 januarja do junija upadlo na približno 45.000, nato pa do novembra naraslo na okoli 50.000. Decembra je potem rahlo upadlo.

Če pa iz statistike izločimo najmlajšo skupino delovno aktivnih in pogledamo skupino od 25 do 74 let, je bila stopnja anketne brezposelnosti decembra lani pri 3,7 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke manj kot novembra in 1,1 odstotne točke manj kot decembra 2020. V tej kategoriji se je stopnja anketne brezposelnosti s 4,9 odstotka januarja lani do junija znižalo na 3,7 odstotka, nato do novembra nekoliko naraslo in potem decembra spet upadlo. Ocenjeno število brezposelnih v tej starostni skupini je za lanski december pri okoli 36.000. V začetku leta je bilo še pri približno 46.000.

Precej višje so medtem številke o registriranih brezposelnih. Decembra lani so jih na zavodu za zaposlovanje našteli 65.969, kar je bilo 0,9 odstotka več kot novembra in 24,4 odstotka manj kot decembra 2020. Je pa to precej manj kot v zadnjih mesecih pred izbruhom koronske krize na začetku pomladi 2020.