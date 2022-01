Sergej Lavrov je v današnjem pogovoru z vodji štirih ruskih radijskih postaj naslovil ukrajinski konflikt. Dejal je, da si Rusija vojne ne želi, a hkrati opozoril, da Moskva ne bo dopustila, da bi bili njeni interesi prezrti.

Njegove pripombe prihajajo, potem ko so se ZDA in Nato odzvale na varnostne zahteve, ki jih je v zameno za zmanjšanje napetosti v zvezi z Ukrajino predlagala Rusija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zahteve so vključevale prepoved vstopa Ukrajine v Nato in prepoved novih vojaških oporišč v nekdanjih sovjetskih državah.

Rusija je že v četrtek dejala, da njenih pogledov v odgovoru, ki ga je prejela, niso upoštevali, vendar ni izključila nadaljnjih pogovorov. Lavrov je pri tem dodal, da je ameriški odgovor vseboval »zrna racionalnosti« glede sekundarnih vprašanj. Odgovor ZDA je bil po njegovih besedah skorajda primer diplomatske korektnosti, medtem ko je bil odgovor Nata zelo »idealiziran«. »Malo me je bilo sram za ljudi, ki so napisali ta besedila,« je dejal Lavrov.