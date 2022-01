Med storitvenimi dejavnostmi se je obseg prodaje v poslovanju z nepremičninami povečal za 9,8 odstotka, sledili so promet in skladiščenje (za 5,8 odstotka), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 4,2 odstotka) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 0,1 odstotka). Na mesečni ravni pa se je obseg prodaje zmanjšal v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 3,9 odstotka) in gostinstvu (za 2,5 odstotka).

V primerjavi z novembrom 2020 je bil skupni obseg prodaje novembra lani večji za 21,1 odstotka, in sicer v trgovini za 22,8 odstotka, v storitvenih dejavnostih pa za 20,5 odstotka, so še sporočili s statističnega urada.