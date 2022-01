Filipini se odpirajo za cepljene turiste

Filipini se bodo 10. februarja ponovno odprli za vse popolnoma cepljene turiste iz 157 držav, ki so že pred začetkom pandemije imeli dovoljenje za vstop v državo brez vizumov, so danes sporočili državni uradniki. Prejšnji načrt za sprejem turistov od 1. decembra so začasno ustavili po pojavu različice omikron.