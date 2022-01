Za kralje sta zadela še Quinton Byfield, ki se je vrnil na led po dolgotrajni odsotnosti zaradi poškodbe, ter izkušeni Adrian Kempe, ki je zadel v prazno mrežo. Pri tem golu je bil podajalec tudi slovenski as.

Štiriintridesetletni Kopitar ostaja prvi igralec kraljev to sezono, saj je dosegel 25 podaj in skupno 38 točk.

»To je bilo popolno, na kakšen način nam je uspelo zmagati. Tudi Cal dobro igra, vesel sem zanj,« je po zmagi dejal branilec Drew Doughty, ki je odigral jubilejno tisočo tekmo v NHL in je bil podajalec pri zadetku Athanasiouja skupaj z veteranom Dustinom Brownom.

Doughty, Brown in Kopitar so skupaj z vratarjem Jonathanom Quickom še kvartet iz časa, ko so leta 2012 in 2014 osvojili Stanleyjeva pokala ter skupaj igrajo od sezone 2008/09.

Dvaintridesetletni Doughty je odigral tisoč tekem, v 14-letni karieri pa je dosegel 129 zadetkov in 429 podaj. Zdaj je postal peti igralec kraljev v zgodovini, ki je odigral tisoč tekem za klub. Pred njim je to uspelo Brownu, Kopitarju, Davu Taylorju in Lucu Robitaillu.

»To so moji bratje. Zelo jih imam rad. Brez njih mi ne bi uspelo nič. Zelo sem vesel, da bom z njimi lahko proslavljal. Najboljši so,« je o Kopitarju in druščini ob jubileju ganjeno dejal Doughty.

Otočani so prvič premagali Petersona z devetim golom v sezoni Mathewa Barzala v zadnji tretjini. Casey Cizikas pa je za gostitelje gol dodal še 19,3 sekunde pred koncem tekme.

»Ti fantje igrajo trdo vse do konca. A čez deset let, ko se bodo fantje spomnili na ta poseben večer Doughtyja, jim bo v veselje, da so zmagali in da je vsak prispeval košček k temu dosežku,« pa je dejal trener Todd McLellan.

Naslednja tekma kralje čaka v soboto, ko bodo gostovali pri letalcih iz Philadelphie.

Hokejisti Edmonton Oilers so po kazenskih strelih s 3:2 premagali Nashville Predators, Ottawa Senators pa so na domačem ledu z 2:3 doživeli poraz po kazenskih strelih proti Carolina Hurricanes, četrti najboljši ekipi lige NHL. Zmago je gostom prinesel Andrej Svečnikov.

Pittsburgh Penguins so po podaljšku pred domačimi navijači z 1:2 izgubili proti eni najslabših ekip prvenstva NHL in novincu v ligi, Seattle Kraken. Adam Larsson je dosegel odločilni zadetek po 1:17 minute dodatne igre in prinesel ekipi sploh prvo zmago na gostovanjih v ligi NHL.

»Za nas je to zmaga, v kateri smo zelo uživali. A smo zanjo tudi trdo garali. Celotno tekmo smo dobro odigrali in nismo popustili niti v podaljšani igri. Zdaj se lahko veselimo,« je dejal trener Seattla, Dave Hakstol.

Montreal Canadiens so s 4:5 izgubili proti Anaheim Ducks, pri katerih se je z dvema zadetkoma izkazal Trevor Zegras, Troy Terry pa je dodal gol in dve podaji. Hokejisti Tampa Bay Lightning so s 3:2 premagali New Jersey Devils, vratar Frederik Andersen je zbral 37 obramb.

Vodilna ekipa lige NHL Florida Panthers je gladko, s 4:1 premagala Vegas Golden Knights in prišla do 30. zmage v sezoni. Columbus Blue Jackets so bili s 5:3 boljši od New York Rangers, St. Louis Blues so s 5:1 premagali Calgary Flames, uspešni so bili tudi Vancouver Canucks, za katere je J.T. Miller dosegel tri gole in podajo, ki so v gosteh pri Winnipeg Jets prav tako slavili s 5:1.