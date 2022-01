Napad na znanost

‘Kaže, da niti raziskovalni inštituti niso varni pred kadrovsko samovoljo oblasti. Vlada je prejšnji teden, tako kot oktobra lani, zavrnila soglasje k imenovanju Igorja Ž. Žagarja za direktorja Pedagoškega inštituta, pa čeprav ga je potrdil upravni odbor in mu je pozitivno mnenje izrekel znanstveni svet inštituta.« Tako je novinarska kolegica Ranka Ivelja poročala lanskega novembra, ko se je zdelo, da je Janševa vlada prestopila vse meje. Že drugič, pravzaprav neštetič, je s političnim valjarjem povozila stroko. Morda je od skorumpirane oblastne klike, ki izvaja desno neoliberalno in neliberalno revolucijo, še mogoče pričakovati, da bo teptala človekove pravice, da bo ljudi na ulicah zaplinjala in da bo – kot se spodobi za trumpovske podobnike – intelektualce blatila na twitterju. Mislili pa bi si, da jim bo vsaj malo nerodno v živo zarezati med znanstvenike.