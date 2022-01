Šema v parlamentu

Preiskovalna komisija DZ ugotavlja domnevno pranje denarja v NKBM in domnevno nezakonito financiranje stranke SDS. Včeraj je pred komisijo sedel Rok Snežič, samooklicani davčni svetovalec Janeza Janše. In osupil s svojo modno izbiro: doktor Snežič, kot je zahteval, da ga naslavljajo člani komisije, je na majici in maski nosil natisnjeno fotografijo spečega poslanca Levice Mihe Kordiša v študentskih letih.