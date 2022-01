Ali vas tlačijo “zoom stropi”?

V zadnjem letu in pol so se puste hvalnice in visokoleteče besede dodobra izpele. Nova ogledala vsakdanjega življenja zrcalijo pisarne brez ljudi, timske sestanke brez stika rok, zaposlovanje na daljavo. To je dotolklo morebitne prejšnje prazne besede o tem, da so ljudje prvi in edini adut organizacij. Če kaj, potem je covid milosrdno pokazal moč naših odnosov. Uspeh ni skrivnost sreče. Pa naj se sliši še tako nekorporativno, uspeh je v magiji dobrega odnosa. Izolacije in karantene namreč posegajo v najstrašnejšo bojazen človeka, to je (nemara) samota. Ne čudi, da so tako opevane steklene strope, ki so v obliki nevidnih preprek desetletja preprečevali ženskam vstop na vrh korporacijskih hierarhij, sedaj v pičlem letu že zamenjali tako imenovani zoom stropi. V prid temu novemu fenomenu govori raziskava ManpowerGroup, imenovana Delaj, za mene (Work, for me), ki je postregla s podatkom, da sodelavci, ki delajo na daljavo, delajo več, imajo pa 50 odstotkov manj možnosti za napredovanje. Morebiti po načelu daleč od oči, daleč od srca?