Aktualni olimpijski prvak Francija, aktualni evropski prvak Španija, aktualni svetovni prvak Danska in aktualni svetovni podprvak Švedska – to so štiri reprezentance, ki so si na petnajstem Euru na Madžarskem in Slovaškem priigrale polfinale. Na sedmih tekmah so Danci, Francozi in Španci prišli med najboljšo četverico s po šestimi zmagami in enim porazom (vse tri ekipe so po enkrat klonile v drugem delu tekmovanja), Švedi pa s petimi zmagami ter po enim porazom in remijem, pri čemer so edini v glavnem delu prvenstva na štirih dvobojih štirikrat zmagali.

Po tem, ko sta se odločilni tekmi zadnjega kroga v skupini 2 v Bratislavi končali z zadetkom razlike (Španija – Poljska 28:27 in Švedska – Norveška 24:23) in sta se zmagovalca uvrstila v polfinale, je bilo tudi zadnje dejanje v skupini 1 v Budimpešti zelo dramatično. V dvorani MVM Dome, ki lahko sprejme več kot 20.000 gledalcev, je Islandija premagala Črno goro s 34:24, blestel pa je Omar Ingi Magnusson z 11 goli, ki je trenutno z 49 goli na sedmih tekmah tudi prvi strelec Eura. S skalpom Črnogorcev so se Islandci postavili v »čakalnico« za polfinale in upali, da bodo njihovi severnjaški rojaki Danci ugnali Francoze ter jim zagotovili napredovanje med najboljšo četverico.

Žalosten razplet za Islandce Islandija je v drugem delu tekmovanja nadigrala Francijo z 29:21, zato je za drugo mesto v skupini in polfinale potrebovala zmago Danske, saj bi bila ob enakem številu točk s Francozi druga zaradi uspeha na medsebojni tekmi. Danska je imela ne glede na razplet obračuna s Francozi že zagotovljen polfinale, islandske upe pa je še povečal danski selektor Nikolaj Jacobsen, ki je na tribuni pustil glavna zvezdnika in najboljša strelca, Mikkela Hansena in Mathiasa Gidsela, ki sta na prejšnjih tekmah na letošnjem EP skupaj dosegla kar 75 golov (40 + 35), za nameček pa ni igral niti steber obrambe Magnus Saugstrup. Ko so Danci (Niklas Kirkelokke 10 golov, Jacob Holm devet) dobrih deset minut pred koncem vodili s kar 27:22, je kazalo, da so Francozi pečeni in da se bodo Islandci tretjič (po Švedski 2002 in Avstriji 2010) uvrstili v evropski polfinale. A sledil je neverjeten preobrat reprezentance iz dežele galskega petelina, ki je v sedmih minutah naredila delni izid 6:1 in izenačila na 28:28. Po drugem izenačenju na tekmi pri 29:29 je zmagoviti gol za Francijo dosegel Dika Mem, levoroki igralec Barcelone (s soigralcem Hugom Descatom sta dosegla vsak po osem golov) in v predzadnji minuti poskrbel za edino vodstvo svoje reprezentance proti Skandinavcem. »Ponosen sem na svoje igralce, čeprav smo petdeset minut igrali precej slabo. To je bila čudežna tekma, na kateri smo bili že pokopani, a smo v končnici vstali od mrtvih. V zadnjih minutah je bila energija na naši strani, saj smo si zelo želeli v polfinale. In uspelo nam je,« je bil navdušen pomočnik francoskega selektorja Erick Mathe, ki je nadomeščal s koronavirusom okuženega Guillauma Gilla.

Jacobsen: To so neumnosti Po porazu v finalu letošnjih olimpijskih iger v Tokiu (23:25) so Danci v ponovitvi finala iz Japonske znova izgubili proti Franciji. Selektor Nikolaj Jacobsen je ostro zavrnil namigovanja, da je njegova reprezentanca namerno izgubila in se izognila polfinalnemu dvoboju s Švedi, saj naj bi ji bolj ustrezala igra Španije. »To so neumnosti in to lahko izjavi le tisti, ki se ne spozna na rokomet. Razočaran sem, kajti do zadnjih desetih minut smo igrali zelo dobro, potem pa nepričakovano padli. V zadnjem delu tekme smo naredili preveč napak, da bi lahko zmagali,« je dejal Nikolaj Jacobsen, ki pa je bil vseeno zadovoljen že z deveto uvrstitvijo Danske v polfinale evropskih prvenstev. Še vedno pa odmeva neverjetna zgodba o že 37-letnem francoskem reprezentantu Nikoli Karabatiću, ki je k zmagi nad Dansko prispeval tri gole iz šestih strelov. Karabatić, ki je s Francijo osvojil že 15 kolajn na velikih tekmovanjih (šest na SP, pet na EP in štiri na OI), je spet igral kljub pozitivnemu testu na koronavirus! Pozitiven je bil že pred dvobojem z Nizozemsko, a je vseeno zaigral, prav tako tudi proti Islandiji, Črni gori in Danski. Evropska zveza EHF je to pojasnila z odločitvijo svoje zdravniške službe, ki je pregledala njegovo zdravniško kartoteko (Karabatić je bil prvič okužen že pred božičem in je bil v karanteni, op. p.) in ugotovila, da ima tako visoko stopnjo protiteles, da lahko igra?