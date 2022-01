Erika Žnidaršič na slovenskih Maldivih, Špela Grošelj ne potuje, torte orožje Nataše Pirc Musar

Zadnje dni se zdi, da je vse tako, kot je bilo nekoč, saj se vse več junakov in junakinj družbene kronike s fotografijami javlja z najrazličnejših koncev sveta. Tisti, ki so ostali v nedrjih domovine, pa odkrivajo njene lepote, pečejo torte, poučujejo in uživajo v dobri hrani.