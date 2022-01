Doživljanje zimske pokrajine, gibanje na svežem zraku, dostopnost smučin in majhna verjetnost poškodb. To so ključni razlogi za priljubljenost teka na smučeh. To ne nazadnje potrjuje tudi dejstvo, da je oprema za eno najbolj zdravih in tudi cenovno ugodnejših oblik rekreacije na trgu pošla že v začetku zime, seveda pa si je tekaško opremo še vedno možno izposoditi skorajda v vsakem zimskošportnem centru. Vsaj tako kot ustrezna oprema pa je pomembno tekaško znanje. Tudi teka na smučeh se moramo namreč lotiti sistematično in postopoma, saj bomo v smučinah le tako uživali brezskrbno in z zadovoljstvom. Pri tem nam najučinkoviteje pomagajo učitelji teka na smučeh, ki začetnike ob tekaškem bontonu najprej seznanijo s podatkom, da je mogoče teči v klasični ali drsalni oziroma prosti tehniki. Tudi zato se je za nakup ali izposojo tekaške opreme vselej najbolje odločiti šele po nekaj urah učenja teka v obeh tehnikah, saj prej ne moremo vedeti, katera od obeh tehnik teka nam bolj ustreza.

Klasični ali drsalni tekaški korak? Ker posnema naravno gibanje, podobno hoji, in je energijsko manj zahtevna, je za začetnike primernejša osnovna klasična tehnika teka. Z njo se v številnih slovenskih vrtcih in osnovnih šolah srečajo že otroci, zaradi izjemno redkih možnosti poškodb pa je klasična tehnika teka primerna tudi za starejše generacije, ki lahko v smučinah tečejo ali hodijo pozno v starost. Ker zahteva več kondicije, hitrosti in spretnosti v smučinah, je za izkušenejše tekače privlačnejša prosta oziroma drsalna tehnika, prav tako je dobro vedeti, da obe tehniki teka zahtevata svojo tekaško opremo, pri čemer se razlike odražajo pri vseh bistvenih kosih opreme: smučeh, čevljih, palicah in vezeh. »Smuči izberemo glede na telesno višino in telesno maso. Dolžina smuči za klasično tehniko naj bo med 15 in 25 centimetri nad telesno višino tekača, dolžina smuči za drsalno tehniko pa med 10 in 15 centimetri nad njegovo telesno višino,« razloži Damjan Jenko iz Nordijskega centra Bonovec. »Za drsalno tehniko uporabljamo visoke čevlje, za klasično tehniko pa nizke čevlje. Na trgu so na voljo tudi srednje visoki čevlji, s katerimi lahko rekreativno tečemo v obeh tehnikah teka,« pojasni Jenko.

Mazanje smuči prepustimo izkušenim Po besedah sogovornika mnogim tekačem največ preglavic dela mazanje smuči. »Vsake smuči potrebujejo redno impregnacijo z voski za drsenje, medtem ko smuči za klasično tehniko zahtevajo še nanos oprijemalne maže. Za otroke in starejše so primernejše smuči, ki imajo drsno ploskev dodatno obdelano, kar preprečuje drsenje nazaj. Za osnovno impregnacijo smuči potrebujemo parafinski vosek, strgalo za drsno ploskev in utor, krtačo, likalnik in ustrezno držalo za smuči – mizo za vpetje smuči, zato je za rekreativne tekače primernejši in tudi cenejši obisk ski servisa,« poudari Jenko in spomni, da je zelo priporočljiv tudi obisk tekaškega tečaja, na katerem vadeči preizkusijo različno opremo in s pomočjo strokovnih nasvetov ugotovijo, katera od obeh tekaški tehnik ustreza njihovemu tekaškemu znanju, izkušnjam in željam. Naj za konec vseeno zapišemo, da se v smučino vselej podajmo dobro opremljeni, z glavo in zavedanjem, da na progi nismo sami!

Kako se obleči za tek Nikar se teka ne lotite v smučarskem kombinezonu, saj vam bo hitro postalo prevroče. Udobneje in prijetneje se boste počutili v funkcionalnem športnem perilu iz posebnih materialov, ki omogočajo odvajanje potu, hitro sušenje in zapiranje vdora mrzlega zraka. Zgornjo plast garderobe naj tvorijo tanjša jakna in hlače oziroma pajkice. Vsekakor se je priporočljivo obleči v več slojev tanjših oblačil, ki jih lahko po potrebi slečemo ali oblečemo, prav tako ne pozabite na rokavice, kapo in sončna očala z visokim zaščitnim filtrom.