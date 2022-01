Tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju v hitrih disciplinah v Garmisch-Partenkirchnu sta odveč številnim alpskim smučarkam. To je mogoče sklepati ob pogledu na startno listo včerajšnjega treninga smuka, na kateri ni bilo številnih najboljših tekmovalk. Termin tik pred olimpijskimi igrami je neprimeren, saj so športnice z mislimi v Pekingu. Tudi s stališča svetovne zdravstvene krize tekmovanje tik pred igrami ni najboljše, saj obstaja možnost, da se bo katera izmed tekmovalk okužila s koronavirusom, kar bi pomenilo konec olimpijskih sanj.

Kakšna je smiselnost tekmovanja, če izmed najboljše smukaške deseterice ni na startu kar petih tekmovalk? To je vprašanje, na katero bo morala odgovoriti Mednarodna smučarska organizacija. Na Bavarskem bodo namreč manjkale Sofia Goggia (vodilna smukačica), Breezy Johnson (3.), Lara Gut - Behrami (8.), Ester Ledecka (9.) in Frederica Brignone (10.).

Sofia Goggia po padcu v Cortini d'Ampezzo sporoča, da je njena olimpijska usoda v božjih rokah. Prek družbenih omrežij je sporočila, da je pregled v Milanu pokazal, da si je pri padcu poškodovala križne vezi levega kolena ter utrpela manjši zlom mečnice. Italijanka je v tej sezoni daleč najboljša smukačica, poleg tega pa je aktualna smukaška olimpijska prvakinja iz Pjongčanga. Poškodba v Cortini d'Ampezzo je spodnesla olimpijski nastop tudi Breezy Johnson. Njen serviser Aleš Sopotnik nam je sporočil, da je Američanka izjemno motivirana, da se vrne v karavano še močnejša, kot je bila, da pa je močno potrta, ker bo izpustila olimpijske igre.

Tudi Ilka Štuhec je v Cortini d'Ampezzo zaradi bolečin v kolenu izpustila superveleslalom, a je vseeno pripotovala v Nemčijo. Mariborčanka v zadnjem tednu žari od zadovoljstva, odkar je izvedela, da bo skupaj z deskarjem na snegu Žanom Koširjem prihodnji teden na odprtju olimpijskih iger nosila slovensko zastavo. Štajerka ima za zdaj za seboj slabšo sezono od pričakovanj, toda poteza Olimpijskega komiteja Slovenije ji je vlila dodatni zagon. Dvakratna svetovna prvakinja namreč pravi, da bo skušala z vrhunsko uvrstitvijo v Pekingu opravičiti zaupanje.

Podobno kot v smuku bo v Garmisch-Partenkirchnu nepopolna udeležba tudi v superveleslalomu, kjer so sicer v skupnem seštevku na prvih treh mestih Italijanke – Federica Brignone, Elena Curtoni in Sofia Goggia. Poleg Ilke Štuhec bo v nemških Alpah nastopila tudi Maruša Ferk Saioni. Triintridesetletna Gorenjka pravi, da med drugim vztraja v svetovnem pokalu tudi zaradi olimpijskih iger, saj bi rada izboljšala svojo najboljšo uvrstitev na največjem tekmovanju. Alpska smučarka z Blejske Dobrave je tekmovala na zadnjih treh igrah v Vancouvru, Sočiju in Pjongčangu, najboljša pa je bila deseta v alpski kombinaciji.