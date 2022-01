Willingen v Nemčiji bo od danes do nedelje zadnje prizorišče tekem za svetovni pokal v smučarskih skokih pred olimpijskimi igrami v Pekingu, ki se bodo začele čez teden dni. Tokrat bodo skupaj na isti skakalnici tekmovali moški in ženske. Medtem ko je moški del karavane v normalnem tekmovalnem ritmu, so ženske že skoraj mesec dni brez tekem. Nazadnje so tekmovale 1. januarja na Ljubnem, nato pa so bile brez tekem, saj Mednarodna smučarska zveza (Fis) ni našla nadomestnih prizorišč za štiri odpovedane preizkušnje v Saporu in Zau na Japonskem. Willingen bo za ženske dodaten izziv, saj na tako veliki skakalnici, kot je naprava Mühlenkopfschanze, doslej še niso tekmovale. Velikost je 147 metrov in je največja skakalnica svetu, za ženske bo tudi že mala letalnica. Lani so bili skoki najboljših moških dolgi več kot 150 metrov.

Nika Križnar išče skoke z Ljubnega

Spored petih tekem se bo začel z današnjo preizkušnjo mešanih ekip (v vsaki sta po dve ženski in dva moška), ki bo šele četrta v zgodovini svetovnega pokala in dobra generalka za enako preizkušnjo na olimpijskih igrah. V ženskih taborih so nestrpni, kakšne posledice je pustil dolg premor. Slovenke so v prvem delu sezone blestele, saj so na devetih tekmah v sezoni devetkrat stale na odru za zmagovalke za dve zmagi (Ema Klinec in Nika Križnar), tri druga mesta (dve Urša Bogataj, eno Ema Klinec) in štiri tretja mesta (tri Urša Bogataj, eno Ema Klinec).

Urša Bogataj je tretja skakalka sezone za Avstrijko Marito Kramer (pet zmag na devetih tekmah) in Nemko Katharino Althaus. Najslabša uvrstitev Bogatajeve v zimi je šesto mesto z druge tekme v Lillehammerju, a je kljub najdaljšim skokom na tekmah še brez zmage, ker izgublja točke pri doskoku. »Telemark je moja pomanjkljivost. Vsaki skakalki nekaj manjka, meni pač doskok, a se zelo trudim, da ga popravim. O formi ne morem govoriti, saj nismo imele primerjave z drugimi reprezentancami. Ker bo Willingen generalka za olimpijske igre, se lahko zgodi, da bo kakšna reprezentanca prišla z novostmi v opremi,« je povedala 26-letna Urša Bogataj, ki je razkrila, da na naslednjih olimpijskih igrah verjetno ne bo več nastopila, zato je vse podrejeno nastopu v Pekingu.

Ema Klinec je sezono začela z drugim mestom in zmago v Nižnem Tagilu, nato je bila na stopničkah še na Ljubnem in je v skupnem seštevku svetovnega pokala na četrtem mestu. »Pogrešam tekmovalni ritem, a sem imela vseeno veliko dela, saj je bilo poleg treningov treba urediti še veliko stvari z izpolnjevanjem obrazcev in vnašanjem podatkov v aplikacije za nastop v Pekingu. Grem iz dneva v dan,« je pojasnila Ema Klinec, ki je specialistka za velike tekme, saj je prej postala svetovna prvakinja, kot je prvič zmagala v svetovnem pokalu. Nika Križnar ima lepo popotnico z zmago z Ljubnega. »Skoke s tekem ob prelomu leta sem skušala prenesti na treninge, a mi to žal ni uspelo. Vseskozi sem iskala prave občutke in se skušala sprostiti,« je bila odkrita Nika Križnar. Četrta članica olimpijske ekipe je Špela Rogelj, s 27 leti najizkušenejša reprezentantka. »Dobro smo izkoristili dneve, ko žal ni bilo tekem. Za trening smo imele odlične razmere v Planici in Beljaku,« je pojasnila Špela Rogelj.